Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zrýchlili v máji tempo rastu

Záhreb 17. júna (TASR) - Po stabilnom raste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenali spotrebiteľské ceny v Chorvátsku v máji zrýchlenie jeho tempa. Prispel k tomu výraznejší rast cien potravín a služieb. Uviedol to chorvátsky štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežné údaje. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v máji medziročne o 3,5 % po 3,2-percentnom raste v dvoch predchádzajúcich mesiacoch. Je to prvé zrýchlenie inflácie za ostatné štyri mesiace a zároveň najvyšší rast cien od februára, v ktorom medziročná inflácia dosiahla 3,7 %.



Najvýraznejšie sa v máji zvýšili ceny v hoteloch a reštauráciách, a to o 9 %. Výrazne vzrástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie vzrástli o 5,7 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zvýšili v máji o 0,3 %. V tomto prípade sa inflácia oproti predbežnému odhadu zo začiatku júna mierne spomalila, keď vtedy štatistici uvádzali medzimesačnú infláciu na úrovni 0,4 %. V apríli dosiahla 0,6 %. Pod májové spomalenie rastu cien sa najviac podpísali ceny energií, ktoré oproti aprílu klesli o 1,2 %.