Spotrebiteľské ceny v Číne klesli výraznejšie, než sa čakalo
Tempo poklesu sa síce zmiernilo, v porovnaní s očakávaniami analytikov však bolo výraznejšie. Tí počítali s poklesom spotrebiteľských cien iba o 0,1 %.
Autor TASR
Peking 15. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali v septembri v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Bolo ale výraznejšie, než predpokladali analytici. Vláde sa tak stále nedarí dostatočne podporiť domáci dopyt, a to v situácii, keď sa opätovne zvyšuje napätie v obchode medzi Čínou a USA. Na to poukázal aj Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého sa tempo rastu čínskej ekonomiky bude ďalej spomaľovať, pričom v roku 2026 očakáva iba 4,2-percentný rast. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Spotrebiteľské ceny v Číne klesli v septembri medziročne o 0,3 % po 0,4-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to, že od začiatku roka sa spotrebiteľské ceny v druhej najväčšej ekonomike sveta znížili už šesťkrát.
Tempo poklesu sa síce zmiernilo, v porovnaní s očakávaniami analytikov však bolo výraznejšie. Tí počítali s poklesom spotrebiteľských cien iba o 0,1 %.
Za septembrovým vývojom spotrebiteľských cien sú ceny potravín, ktoré klesli o 4,4 % po 4,3-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Septembrový pokles bol tak najvýraznejší od januára minulého roka.
Naopak, defláciu pomohlo zmierniť výraznejšie zvýšenie cien v prípade služieb a nepotravinových produktov. Ceny v tomto segmente vzrástli o 0,7 % po 0,5-percentnom raste v auguste. Vzrástli náklady na bývanie, vzdelanie aj zdravotníctvo, ako aj ceny oblečenia. Naďalej klesali náklady v doprave, avšak miernejším tempom.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla v septembri 1 %. Mierne sa tak zrýchlila, keď v auguste predstavovala 0,9 % a dosiahla najvyššiu úroveň od februára 2024.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v septembri o 0,1 %. Po augustovej stagnácii sa tak vrátili k rastu, tempo rastu však zaostalo za očakávaniami. Analytici počítali s medzimesačným rastom cien o 0,2 %.
V poklese pokračovali aj ceny výrobcov a aj tu sa tempo poklesu zmiernilo. Podľa samostatnej správy štatistikov klesli ceny producentov v septembri medziročne o 2,3 % po 2,9-percentnom poklese v auguste a 3,6-percentnom v júli. V tomto prípade sa tak odhad analytikov potvrdil.
