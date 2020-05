Spotrebiteľské ceny v Číne rástli v apríli najslabšie za šesť mesiacov

Peking 12. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne pokračovali minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo na 6-mesačné minimum. Aprílový vývoj ovplyvnili ceny potravín, ktoré síce naďalej výrazne rástli, nie však tak ako v marci.



Ako v utorok uviedol čínsky štatistický úrad, spotrebiteľské ceny vzrástli v apríli medziročne o 3,3 % po 4,3-percentnom raste v marci. Aprílová miera inflácie je tak najslabšia od októbra 2019 a miernejšia aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien na 3,7 %.



Najviac infláciu opätovne ovplyvnili ceny potravín, ktoré sa zvýšili o 14,8 %. V marci však rast dosiahol vyše 18 %. Ceny nepotravinových produktov vzrástli iba o 0,4 %.



V rámci cien potravín sa najvýraznejšie zvýšili ceny bravčového mäsa, a to o 96,9 %. Bol to však miernejší rast než v marci, keď ceny bravčového mäsa vyskočili o 116,4 %.



Aj jadrová miera inflácie, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, zaznamenala spomalenie. Zatiaľ čo v marci dosiahla 1,2 %, v apríli zaznamenala 1,1 %.