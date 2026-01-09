Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spotrebiteľské ceny v Číne sa v decembri medziročne zvýšili o 0,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za celý rok 2025 zostala miera inflácie na nule, čo bola najnižšia celoročná úroveň zaznamenaná od roku 2009.

Peking 9. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne rástli v decembri najrýchlejším tempom za takmer tri roky. Index spotrebiteľských cien sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 0,8 %, oznámil v piatok čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

K zrýchleniu inflácie prispel zvýšený spotrebiteľský dopyt súvisiaci s blížiacim sa novým rokom, uviedol štatistický úrad s tým, že opatrenia zamerané na posilnenie domácej spotreby prinášajú výsledky. Za celý rok 2025 zostala miera inflácie na nule, čo bola najnižšia celoročná úroveň zaznamenaná od roku 2009.
.

