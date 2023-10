Spotrebiteľské ceny v Číne stagnovali, ceny výrobcov klesajú už rok

Peking 13. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne zaznamenali v septembri nulový medziročný rast, zatiaľ čo sa očakávalo ich mierne zvýšenie a ceny výrobcov klesli výraznejšie, než sa čakalo. To poukazuje na pokračovanie deflačných tlakov v druhej najväčšej ekonomike sveta. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v septembri stagnovali po tom, ako v auguste zaznamenali medziročný rast o 0,1 %. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo rastu sa mierne zrýchli na 0,2 %. Vývoj inflácie ovplyvnili do veľkej miery ceny potravín, ktoré klesli o vyše 3 %. Naopak, ceny služieb o 1,3 % vzrástli.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny energií a potravín, zotrvala v septembri na stabilnej úrovni, To znamená, že tak, ako v auguste, aj v septembri dosiahla 0,8 %.



Nepriaznivou správou je vývoj cien výrobcov. Tie v septembri klesli medziročne 12. mesiac po sebe, pričom pokles dosiahol 2,5 %. Tempo poklesu sa síce v porovnaní s vývojom v auguste zmiernilo (ceny producentov klesli o 3 %), analytici však očakávali výraznejšie zmiernenie poklesu, konkrétne 2,4 %.



"Nulový rast spotrebiteľských cien signalizuje deflačné tlaky v Číne, čo predstavuje pretrvávanie rizík pre ekonomiku. Zotavovanie domáceho dopytu je stále nedostatočné a ani podpora zo strany vlády nie je adekvátna," uviedli ekonómovia zo spoločnosti Pinpoint Asset Management. Poukázali najmä na pokračovanie realitnej krízy v krajine, ktorá vplýva na náladu spotrebiteľov a ich výdavky.



Výrazne klesli ceny potravín, o 3,2 %. Tempo poklesu sa tak v porovnaní s vývojom v auguste viac než zdvojnásobilo, keď v auguste klesli o 1,5 %. V rámci cien potravín išli výrazne nadol najmä ceny bravčového mäsa. Klesli o 22 % po tom, ako v auguste zaznamenali pokles o 17,9 %.