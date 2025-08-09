< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské ceny v Číne v júli nečakane stagnovali
Analytici predpokladali, že sa vrátia k poklesu, ktorý pred júnovým rastom zaznamenali štyri mesiace po sebe.
Autor TASR
Peking 9. augusta (TASR) - Po miernom raste v predchádzajúcom mesiaci spotrebiteľské ceny v Číne v júli nečakane stagnovali. Analytici predpokladali, že sa vrátia k poklesu, ktorý pred júnovým rastom zaznamenali štyri mesiace po sebe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Spotrebiteľské ceny v Číne zaznamenali v júli nulový medziročný rast. Ich vývoj tak prekvapil analytikov, ktorí počítali s návratom k poklesu, pričom odhadovali, že pokles dosiahne 0,1 %. V júni oznámila Čína miernu infláciu (0,1 %), prvú od januára.
Za nulovým rastom je zrýchlenie rastu cien nepotravinových produktov, zatiaľ čo ceny potravín prudko zrýchlili tempo poklesu. Ceny nepotravinových produktov vzrástli v júli medziročne o 0,3 % po júnovom raste o 0,1 %. Ceny potravín zasa klesli o 1,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za posledných päť mesiacov. V júni klesli o 0,3 %.
V prípade nezapočítania nestabilných cien potravín a pohonných látok sa takzvaná jadrová inflácia zrýchlila na 0,8 % po 0,7-percentnej úrovni v júni. Júlová jadrová inflácia tak bola najvýraznejšia za takmer 1,5 roka.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne zvýšili v júli o 0,4 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s návratom k rastu, avšak na úrovni 0,3 %. Medzimesačná miera inflácie bola najvyššia od januára tohto roka.
„Napriek tomu stále nevieme, či to znamená koniec deflácie v Číne,“ povedal hlavný ekonóm z Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang. „Realitný sektor sa zatiaľ nestabilizoval. Ekonomika je stále podporovaná vo väčšej miere externým dopytom než dopytom na domácom trhu a navyše, trh práce je naďalej slabý,“ povedal ekonóm.
Spotrebiteľské ceny v Číne zaznamenali v júli nulový medziročný rast. Ich vývoj tak prekvapil analytikov, ktorí počítali s návratom k poklesu, pričom odhadovali, že pokles dosiahne 0,1 %. V júni oznámila Čína miernu infláciu (0,1 %), prvú od januára.
Za nulovým rastom je zrýchlenie rastu cien nepotravinových produktov, zatiaľ čo ceny potravín prudko zrýchlili tempo poklesu. Ceny nepotravinových produktov vzrástli v júli medziročne o 0,3 % po júnovom raste o 0,1 %. Ceny potravín zasa klesli o 1,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za posledných päť mesiacov. V júni klesli o 0,3 %.
V prípade nezapočítania nestabilných cien potravín a pohonných látok sa takzvaná jadrová inflácia zrýchlila na 0,8 % po 0,7-percentnej úrovni v júni. Júlová jadrová inflácia tak bola najvýraznejšia za takmer 1,5 roka.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne zvýšili v júli o 0,4 % po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s návratom k rastu, avšak na úrovni 0,3 %. Medzimesačná miera inflácie bola najvyššia od januára tohto roka.
„Napriek tomu stále nevieme, či to znamená koniec deflácie v Číne,“ povedal hlavný ekonóm z Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang. „Realitný sektor sa zatiaľ nestabilizoval. Ekonomika je stále podporovaná vo väčšej miere externým dopytom než dopytom na domácom trhu a navyše, trh práce je naďalej slabý,“ povedal ekonóm.