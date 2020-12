Peking 9. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne v novembri nečakane klesli, prvýkrát po viac ako desiatich rokoch. Prispelo k tomu najmä zníženie cien bravčového mäsa. Ukázali to v stredu oficiálne údaje národného štatistického úradu.



Konkrétne sa čínske spotrebiteľské ceny v novembri medziročne znížili o 0,5 % po náraste o 0,5 % mesiac predtým. Bol to ich prvý pokles od októbra 2009. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa tempo rastu inflácie v novembri, naopak, zrýchli na 0,8 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny potravín sa medziročne znížili o 2 % v dôsledku výrazného poklesu cien bravčového mäsa o 12,5 %. Ceny bravčového mäsa v minulom roku prudko vzrástli, keďže africký mor ošípaných spôsobil jeho nedostatok.



Jadrová inflácia, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny potravín a energií, sa v novembri zvýšila medziročne o 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní klesli spotrebiteľské ceny v Číne v novembri o 0,6 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že sa znížia o 0,2 %.



V separátnej správe štatistický úrad uviedol, že aj výrobné ceny v krajine v novembri medziročne klesli, a to o 1,5 %. To bolo menej ako v októbri, keď sa znížili o 2,1 %, a lepší výsledok ako pokles cien o 1,8 %, ktorý očakávali analytici.



Podľa analytikov spoločnosti Capital Economics zníženie spotrebiteľských cien v Číne nie je ukazovateľom klesajúceho dopytu. Naopak, širšie cenové tlaky sa začínajú zvyšovať v dôsledku zlepšenia hospodárskej aktivity.



Domnievajú sa, že Čínska ľudová banka vývoj cien preskúma a zameria sa na základnú infláciu, ktorá sa pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch zvýši, pretože ekonomická aktivita bude naďalej silná.



A nízka miera inflácie pravdepodobne banke nebude brániť v tom, aby v budúcom roku sprísnila menovú politiku, dodali ekonómovia.