Spotrebiteľské ceny v Číne v októbri vzrástli, výrobné ceny klesli
Autor TASR
Peking 9. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne v októbri vzrástli, prvýkrát od júna, po mesiacoch poklesu a stagnácie v dôsledku slabých výdavkov domácností. Ale výrobné ceny sa opäť znížili, už 37. mesiac po sebe. Ukázali to oficiálne údaje, ktoré v nedeľu zverejnil Národný štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Podľa štatistík index spotrebiteľských cien v Číne v októbri 2025 medziročne vzrástol o 0,2 %. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že vykáže nulový rast po poklese o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Bol to prvý nárast spotrebiteľskej inflácie od júna a najväčší od januára.
Štatistiky ukázali, že ceny potravín v Číne v októbri medziročne klesli o 2,9 %, miernejšie ako v septembri, keď sa znížili o 4,4 %. Na druhej strane, rast cien nepotravinárskych produktov sa zrýchlil na 0,9 % z 0,7 % v septembri a náklady na dopravu klesli menej (-1,5 % oproti -2 %).
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a palív, v októbri medziročne vzrástla o 1,2 %. To bolo rýchlejšie tempo ako jej nárast o 1 % v septembri a najvyššia úroveň za 20 mesiacov.
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v októbri zvýšil tiež o 0,2 % po septembrovom náraste o 0,1 %. Tempo jeho rastu bolo najväčšie za tri mesiace.
Napriek určitému zlepšeniu analytici varovali, že deflačné tlaky v druhej najväčšej ekonomike sveta sa ešte neskončili a vláda bude možno musieť zaviesť ďalšie politické opatrenia na podporu dopytu.
Separátna správa ukázala, že výrobné ceny v Číne v októbri opäť klesli, aj keď o niečo miernejšie ako v septembri, keďže vláda zintenzívňuje úsilie o obmedzenie nadmernej výrobnej kapacity a neúprosnej konkurencie medzi firmami.
Presnejšie, ceny čínskych výrobcov sa v októbri 2025 medziročne znížili o 2,1 % po poklese o 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Októbrový výsledok bol o niečo lepší ako odhady analytikov, ktorí predpovedali zníženie indexu výrobných cien v októbri o 2,2 %.
Vláda v Pekingu sa snaží obmedziť deflačné tlaky a stabilizovať marže v priemysle uprostred cenovej konkurencie. Ceny spotrebného tovaru klesali v októbri pomalším tempom (-1,4 % oproti -1,7 % v septembri) a zároveň pokračoval pokles cien potravín (-1,6 % oproti -1,7 %) a tovarov dlhodobej spotreby (-3,2 % oproti -3,9 %), zatiaľ čo rast cien tovarov dennej spotreby sa zrýchlil (na 1 % z 0,7 %).
Medzimesačne sa index výrobných cien v októbri zvýšil o 0,1 % po septembrovej stagnácii.
Za prvých desať mesiacov roka ceny výrobcov v Číne klesli o 2,7 %.
Októbrové údaje o výrobných cenách naznačujú, že snaha vlády o obmedzenie nadmernej konkurencie pomohla stabilizovať ceny, ale vlažný domáci dopyt a geopolitické napätie naďalej zatieňujú vyhliadky firiem.
Hospodársky rast Číny sa v 3. štvrťroku spomalil a dosiahol najmenšie tempo za rok a miera nezamestnanosti mladých ľudí zostala vysoká, napriek poklesu v septembri.
