Spotrebiteľské ceny v ČR vzrástli v auguste najvýraznejšie za 13 rokov

Praha 10. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli minulý mesiac takmer na 13-ročné maximum. Dôvodom je okrem iného rast nákladov na bývanie a zvýšenie cien pohonných látok. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).



Medziročná miera inflácie dosiahla v Česku v auguste 4,1 %, uviedol ČSÚ, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od novembra 2008. Výsledok prekonal aj odhady analytikov, z ktorých väčšina počítala so zotrvaním inflácie na júlovej úrovni, kedy dosiahla 3,4 %.



V porovnaní s augustom minulého roka vzrástli ako ceny služieb, tak aj tovarov. "Ceny tovarov sa oproti augustu minulého roka zvýšili o 3,6 % a ceny služieb takmer o 5 %," povedala Pavla Šedivá z ČSÚ. Oproti júlu vzrástli spotrebiteľské ceny o 0,7 %.



Omnoho viac než pred rokom platili Česi za stavebný materiál, nájomné či energie. Náklady na nájomné vzrástli o 2,5 %, vodného a stočného o 5,5 %. Náklady na vlastnícke bývanie vyskočili v dôsledku vyšších cien materiálov o 8,2 %.



Výrazne sa zvýšili ceny pohonných látok. Rast v tomto prípade dosiahol 19 %.



Okrem nákladov na dopravu išli nahor aj ceny stravovacích služieb. Tie sa medziročne zvýšili o 5 %. Rástli aj ceny tabaku a alkoholických nápojov, najmä piva. To zdraželo o 6,3 %. ČSÚ zároveň upozornil na rast cien olejov a tukov, ktorý dosiahol 13,2 %.