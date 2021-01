Pokles spotrebiteľských cien v eurozóne zostal na úrovni -0,3 %

Luxemburg 7. januára (TASR) - Medziročné tempo poklesu spotrebiteľských cien v eurozóne zostalo v decembri 2020 stabilné na novembrovej úrovni -0,3 %. Ukázal to vo štvrtok predbežný odhad európskeho štatistického úradu Eurostat.



Medziročná miera inflácie v eurozóne sa udržala na úrovni -0,3 % už štvrtý mesiac po sebe. Je to jej najnižšia hodnota za štyri roky. Zostáva tak hlboko pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia tesne pod hranicou 2 %.



Pokiaľ ide o hlavné zložky inflácie v eurozóne, v decembri najviac vzrástli ceny potravín, alkoholu a tabaku, medziročne o 1,4 %. Tempo ich rastu sa však spomalilo z novembrových 1,9 %. Aj ceny služieb sa v decembri zvýšili, a to o 0,7 % (o 0,6 % v novembri), zatiaľ čo ceny neenergetických priemyselných výrobkov klesli o 0,5 % (po znížení o 0,3 % v novembri) a energií o 6,9 % (-8,3 % v novembri).