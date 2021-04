Spotrebiteľské ceny v eurozóne zrýchlili v marci rast na 1,3 %

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v marci zrýchlila na 1,3 % z februárovej úrovne 0,9 %. Uviedol to v piatok štatistický úrad Európskej únie, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad z konca marca.



Spotrebiteľské ceny v menovej únii tak zrýchlili tempo rastu už tretí mesiac po sebe. Na porovnanie, v marci minulého roka predstavovala medziročná miera inflácie 0,7 %.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahŕňajú energie, potraviny, alkohol a tabakové výrobky, tempo rastu zmiernili. Rast dosiahol 0,9 % oproti 1,1-percentnej úrovni vo februári. Aj v tomto prípade Eurostat potvrdil údaje z konca marca.



V prípade Európskej únie dosiahla medziročná miera inflácie v marci 1,7 %. Opäť je to zrýchlenie, keď vo februári spotrebiteľské ceny vzrástli o 1,3 %.



Grécko ako jediné z krajín EÚ zaznamenalo pokles cien, a to o 0,2 %. V prípade ďalších krajín najslabší rast cien evidovali Portugalsko, Malta, Írsko a Slovinsko, vo všetkých prípadoch sa ceny zvýšili o 0,1 %.



Naopak, najvýraznejší rast spotrebiteľských cien zaznamenalo Poľsko (4,4 %), nasledovalo Maďarsko (3,9 %), Rumunsko a Luxembursko, kde sa ceny zvýšili o 2,5 %. Na Slovensku dosiahla medziročná miera inflácie 1,5 %.