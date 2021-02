Dublin 18. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Írsku pokračovali v januári v poklese, čo znamená pokles cien už 10. mesiac po sebe. Tempo poklesu však bolo najslabšie za deväť mesiacov. Poukázali na to vo štvrtok údaje írskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Írsku klesli v januári medziročne o 0,2 %, zatiaľ čo v decembri pokles predstavoval 1 %. Januárový pokles bol najmiernejší od apríla minulého roka, v ktorom ceny klesli o 0,1 %. Apríl bol zároveň prvým mesiacom, od ktorého spotrebiteľské ceny v Írsku zaznamenávajú nepretržitý pokles. K najvýraznejšiemu došlo v októbri, keď sa ceny znížili o 1,5 %.



V januári najviac klesli ceny oblečenia a obuvi, o 3,4 %. Klesli aj náklady na dopravu, a to o 2,3 %. Naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 2,1 % a o vyše 2 % sa zvýšili aj ceny zariadenia do domácnosti.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Írsku na začiatku tohto roka zvýšili, podobne ako v predchádzajúcom mesiaci, tempo rastu sa však spomalilo. V decembri vzrástli o 0,3 %, v januári to bolo o 0,1 %.