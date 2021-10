Spotrebiteľské ceny v Japonsku sa po vyše roku vrátili k rastu

Tokio 22. októbra (TASR) – Spotrebiteľské ceny v Japonsku zaznamenali v septembri medziročný rast, prvý za viac než rok. Prispelo k tomu zvýšenie cien potravín, pokračujúci rast nákladov na vzdelanie a zrýchlenie nákladov na pohonné látky a vodu. Informovalo o tom v piatok japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti.



Ministerstvo uviedlo, že spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 0,2 % po predchádzajúcom poklese o 0,4 %. Septembrové údaje znamenajú prvú medziročnú mieru inflácie za posledných 13 mesiacov. Výsledky prekonali aj očakávania trhov, ktoré počítali s medziročnou infláciou na úrovni 0,1 %.



Pod návrat spotrebiteľských cien k rastu sa do veľkej miery podpísalo zvýšenie cien potravín. Tie vzrástli o 0,9 %, zatiaľ čo v auguste o 1,1 % klesli. K inflácii prispelo aj zrýchlenie rastu cien pohonných látok a poplatkov za vodu. Zvýšili sa o 4,4 % po 2,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Okrem toho sa zvýšili ceny zariadenia do domácnosti, náklady na vzdelanie aj na kultúru a rekreáciu.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú čerstvé potraviny, vzrástli o 0,1 %. Japonsko tak zaznamenalo prvú jadrovú infláciu od nástupu pandémie v marci 2020.



Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Japonsku zvýšili v septembri o 0,4 % po 0,2-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Bol to najvýraznejší medzimesačný rast spotrebiteľských cien od januára.