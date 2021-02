Spotrebiteľské ceny v Maďarsku pokračovali v stabilnom raste

Budapešť 12. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku pokračovali v prvom mesiaci tohto roka v stabilnom raste. Tempo rastu tak mierne zaostalo za odhadmi ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením miery inflácie. Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje maďarského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny sa zvýšili v januári medziročne o 2,7 %. To je rovnaké tempo rastu ako v decembri. Analytici predpokladali, že rast sa zrýchli na 2,8 %.



Pod januárový vývoj inflácie sa podpísali najmä ceny potravín, ako aj alkoholických nápojov a tabaku. V prvom prípade sa zvýšili o 3,9 %, v druhom o 9,9 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili v januári o 0,9 %. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v poslednom mesiaci minulého roka rast dosiahol 0,3 %.



Jadrové spotrebiteľské ceny vzrástli v januári medziročne o 4,2 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zvýšili o 0,7 %.