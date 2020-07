Spotrebiteľské ceny v Maďarsku zrýchlili v júni tempo rastu

Budapešť 8. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli v júni najvýraznejšie za posledné tri mesiace. Podpísali sa pod to najmä ceny potravín, ktoré sa zvýšili takmer o 8 %. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny vzrástli minulý mesiac medziročne o 2,9 % po 2,2-percentnom raste v máji. Júnová miera inflácie bola najvyššia od marca, keď dosiahla 3,9 %. Analytici však počítali s ešte výraznejším zrýchlením rastu spotrebiteľských cien, a to o 3 %.



Júnovú mieru inflácie ovplyvnili najmä ceny potravín, ktoré vzrástli o 7,8 %. Výrazne sa zvýšili aj ceny alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, konkrétne o 6,7 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku zvýšili o 0,4 %. Pokračovali tak v rovnakom raste, aký zaznamenali v máji.



V rovnakom tempe rástli aj harmonizované spotrebiteľské ceny, ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní. Oproti júnu minulého roka sa zvýšili o 2,9 % a oproti máju o 0,4 %.