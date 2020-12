Spotrebiteľské ceny v Nemecku za november výrazne klesli

Wiesbaden 11. decembra (TASR) – Spotrebiteľské ceny v Nemecku v novembri 2020 medziročne opäť klesli, už štvrtý mesiac po sebe a najviac takmer za šesť rokov, od januára 2015. Ukázali to v piatok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré sa zhodujú s predbežným odhadom.



Podľa štatistík sa index spotrebiteľských cien v najväčšej európskej ekonomike v novembri znížil medziročne o 0,3 % tak, ako to signalizovali predbežné údaje, po poklesoch o 0,2 % v septembri aj októbri.



Dôvodom deflácie v Nemecku je najmä dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty od 1. júla 2020 do konca roka v rámci balíka stimulov, ktorý má pomôcť ekonomike zotaviť sa z koronavírusového šoku.



Štatistiky ukázali tiež, že v novembri sa najstrmšie prepadli ceny energií o 7,7 %, ceny tovarov dlhodobej spotreby (o 6,7 %) a spotrebnej elektroniky (o 4,5 %). Na druhej strane, ceny potravín vzrástli o 1,4 % a ceny služieb o 1,1 %.



Práve v dôsledku zníženia cien energií klesli ceny tovarov v novembri o 1,8 %, uviedol Destatis. Bez cien energií by miera inflácie v Nemecku dosiahla v novembri 0,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili v novembri o 0,8 %, najstrmšie za celý rok, po tom, ako v októbri klesli o 0,2 %, dodal Destatis.



Podľa najnovšej prognózy centrálnej banky Bundesbank sa miera inflácie v Nemecku v roku 2020 výrazne zníži na 0,4 %. Očakáva tiež, že spotrebiteľské ceny na budúci rok stúpnu o 1,8 % napriek stále utlmenému základnému trendu.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, sa Nemecku v novembri znížil medziročne o 0,7 % (po poklese o 0,5 % v októbri) a medzimesačne o 1 %.