Spotrebiteľské ceny v Nemecku v auguste stagnovali

Wiesbaden 31. augusta (TASR) - Po júlovom miernom poklese spotrebiteľské ceny v Nemecku tento mesiac medziročne stagnovali. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil predbežné údaje.



Ako informoval, spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s augustom minulého roka nemenili. V júli zaznamenali medziročný pokles o 0,1 %. Ekonómovia očakávali, že spotrebiteľské ceny sa v auguste zvýšia o 0,1 %.



Na medzimesačnej báze zaznamenali spotrebiteľské ceny v Nemecku pokles o 0,1 %. Tempo poklesu tak bolo o trochu miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom o 0,2 %.



Čo sa týka harmonizovaných spotrebiteľských cien, tie po júlovej stagnácii v auguste klesli o 0,1 %, pričom ekonómovia počítali s 0,1-percentným rastom. Bol to prvý pokles harmonizovaných spotrebiteľských cien v Nemecku za viac než štyri roky. Podpísalo sa pod to zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) s cieľom podporiť ekonomiku, ktorá sa v 2. kvartáli prepadla v dôsledku pandémie nového koronavírusu takmer o 10 %. Predtým klesli harmonizované spotrebiteľské ceny v Nemecku v máji 2016.



Na medzimesačnej báze klesli harmonizované spotrebiteľské ceny v auguste o 0,2 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali stagnáciu.