Spotrebiteľské ceny v Nemecku v septembri klesli o 0,2 %

Wiesbaden 13. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Nemecku v septembri medziročne klesli tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to v utorok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa spresnených výsledkov sa spotrebiteľské ceny v najväčšej európskej ekonomike v septembri znížili medziročne aj medzimesačne o 0,2 %. Miera inflácie tak klesla pod nulu, do záporného pásma. Podobne nízka inflácia bola naposledy nameraná v januári 2015 (-0,3 %).



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii (EÚ) určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Nemecka klesol v septembri medziročne aj medzimesačne o 0,4 %. Aj tieto výsledky sa zhodujú s rýchlym odhadom.



Jedným z dôvodov poklesu inflácie je dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH), od 1. júla, v rámci vládneho balíka stimulov na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu, uviedol Destatis.



Štatistiky ďalej ukázali, že kým ceny služieb v septembri 2020 medziročne vzrástli o 1 %, ceny tovarov klesli o 1,7 %. Dôvodom bolo najmä zníženie cien energetických produktov o 7,1 %, zatiaľ čo ceny potravín stúpli o 0,6 %. Výrazný rast cien bol pozorovaný aj u tabakových výrobkov, o 5,7 %.



Miera inflácie bez energetických produktov dosiahla v septembri 0,6 % a bola vyššia ako celková inflácia.