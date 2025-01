Spotrebiteľské ceny v Poľsku ukončili rok 2024 stabilným rastom

Varšava 15. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Poľsku rástli v poslednom mesiaci minulého roka rovnakým tempom ako v novembri. Výsledky sú tak lepšie, než uvádzal predbežný odhad, ktorý poukazoval na zrýchlenie miery inflácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili spresnené údaje poľského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Poľsku vzrástli v decembri medziročne o 4,7 %. To je rovnaký rast, aký zaznamenali v predchádzajúcom mesiaci. V predbežnom odhade štatistici uvádzali decembrový rast cien na úrovni 4,8 %.



Ceny potravín a nealkoholických nápojov rástli stabilným tempom, a to o 4,8 %. Rast cien alkoholických nápojov sa spomalil a miernejšie rástli aj náklady na vzdelanie, kultúru a rekreáciu, ako aj ceny v hoteloch a reštauráciách. Na druhej strane, tempo poklesu nákladov na dopravu sa v porovnaní s vývojom v novembri spomalilo. V novembri klesli o 4,1 %, v decembri o 3,3 %.



Medzimesačne spotrebiteľské ceny v Poľsku v decembri stagnovali, zatiaľ čo pôvodne sa odhadoval rast o 0,2 %. V novembri vzrástli o 0,5 %.



Za celý rok 2024 zaznamenala inflácia v Poľsku 3,6 %, dodal štatistický úrad citovaný PAP. To predstavuje prudké spomalenie inflácie, keďže za rok 2023 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 11,4 %.