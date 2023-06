Spotrebiteľské ceny v Portugalsku v júni spomalili medziročný rast

Lisabon 30. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Portugalsku v júni spomalili tempo rastu, najmä vďaka nižším nákladom na energie. Ukázali to v piatok zverejnené údaje portugalského štatistického úradu. Spotrebiteľské ceny sa podľa rýchleho odhadu v medziročnom porovnaní znížili o 3,4 % po poklese o 4 % v máji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Jadrová inflácia, ktorá nezohľadňuje ceny energií a nespracovaných potravín, v júni tiež zmiernila rast, a to na 5,2 % z 5,4 % v máji. Ceny energií sa medziročne znížili o 18,8 % v porovnaní s poklesom o 15,5 % v minulom mesiaci. Rast cien nespracovaných potravín sa spomalil z 8,9 % na 8,5 %.



Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,2 % po májovom poklese o 0,7 %. Finálne údaje by mal štatistický úrad zverejniť 12. júla.