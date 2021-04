Spotrebiteľské ceny v Portugalsku v marci rástli stabilným tempom

Lisabon 13. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Portugalsku v marci 2021 medziročne rástli stabilným tempom. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu v Lisabone, ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom.



Konkrétne sa index spotrebiteľských cien v krajine v marci zvýšil medziročne o 0,5 % tak, ako to naznačil rýchly odhad.



Aj v medzimesačnom porovnaní ceny tovarov a služieb v Portugalsku v marci vzrástli, prvýkrát od októbra 2020, a to o 1,4 % po poklese o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín však v marci stúpla len mierne, o 0,1 %, po náraste o 0,7 % vo februári.



A harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Portugalska v marci zvýšil medziročne o 0,1 % (o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci) a medzimesačne stúpol o 1,5 % (po poklese o 0,5 % vo februári).