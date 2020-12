Spotrebiteľské ceny v Rakúsku pokračovali v novembri v stabilnom raste

Viedeň 17. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku pokračovali minulý mesiac v stabilnom raste, keď na jednej strane ceny potravín či náklady na bývanie vzrástli, zatiaľ čo náklady na dopravu zaznamenali pokles. Uviedol to vo štvrtok rakúsky štatistický úrad.



Spotrebiteľské ceny vzrástli v novembri medziročne o 1,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci.



Náklady na bývanie, ceny vody a energií sa zvýšili o 2,1 %. Ešte výraznejší rast zaznamenali ceny potravín a nealkoholických nápojov, kde rast dosiahol 2,7 %. Naopak, náklady na dopravu klesli o 3,1 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku zvýšili v novembri o 0,2 %.



Harmonizovaná miera inflácie dosiahla minulý mesiac v medziročnom porovnaní 1,1 %. Aj v tomto prípade je to rovnaký rast spotrebiteľských cien ako v októbri. V medzimesačnom porovnaní sa harmonizované spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,2 %.