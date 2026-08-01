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Spotrebiteľské ceny v Rakúsku rástli najpomalšie za päť mesiacov
Medziročná miera inflácie dosiahla v Rakúsku v júli 2,7 % oproti 3,2-percentnej úrovni v júni.
Autor TASR
Viedeň 1. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rakúsku spomalili v júli tempo rastu, pričom inflácia dosiahla najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Stále je však vyššia, než je inflačný cieľ Európskej centrálnej banky stanovený na 2 %. Poukázali na to predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Rakúsku v júli 2,7 % oproti 3,2-percentnej úrovni v júni. To je prvá inflácia pod hranicou 3 % od februára a zároveň najnižšia za toto obdobie.
Najväčšou mierou sa pod to podpísali ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Zatiaľ čo v júni vzrástli medziročne o 1,5 %, minulý mesiac o 0,1 % klesli. Za týmto vývojom je zníženie dane z pridanej hodnoty na základné potraviny s platnosťou od júla z pôvodných 10 % na 4,9 %. Okrem toho sa spomalil rast cien spotrebného tovaru, konkrétne z 1,1 % na 0,8 %.
Hlavným ťahúňom inflácie v Rakúsku boli v júli ceny energií. Tie zrýchlili tempo rastu z 5,4 % na 5,7 %. Okrem toho vo výraznom raste pokračovali ceny služieb. Zvýšili sa o 4,4 %, čo je rovnaký rast ako v predchádzajúcom mesiaci.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku minulý mesiac znížili o 0,1 %. V júni vykázali nulový rast.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Rakúsku v júli 2,7 % oproti 3,2-percentnej úrovni v júni. To je prvá inflácia pod hranicou 3 % od februára a zároveň najnižšia za toto obdobie.
Najväčšou mierou sa pod to podpísali ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Zatiaľ čo v júni vzrástli medziročne o 1,5 %, minulý mesiac o 0,1 % klesli. Za týmto vývojom je zníženie dane z pridanej hodnoty na základné potraviny s platnosťou od júla z pôvodných 10 % na 4,9 %. Okrem toho sa spomalil rast cien spotrebného tovaru, konkrétne z 1,1 % na 0,8 %.
Hlavným ťahúňom inflácie v Rakúsku boli v júli ceny energií. Tie zrýchlili tempo rastu z 5,4 % na 5,7 %. Okrem toho vo výraznom raste pokračovali ceny služieb. Zvýšili sa o 4,4 %, čo je rovnaký rast ako v predchádzajúcom mesiaci.
Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku minulý mesiac znížili o 0,1 %. V júni vykázali nulový rast.