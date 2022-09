Spotrebiteľské ceny v Rusku minulý týždeň klesli

Moskva 21. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku klesali už 11. týždeň po sebe, keďže silný rubeľ a slabý spotrebiteľský dopyt ich tlačili nadol. Ukázali to v stredu údaje, ktoré zverejnil štatistický úrad Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa týchto údajov sa index spotrebiteľských cien v Rusku v týždni do 19. septembra znížil o 0,03 %, čo bolo rovnaké tempo poklesu ako týždeň predtým.



Od začiatku roka vzrástli spotrebiteľské ceny v Rusku o 10,23 %, uviedol Rosstat. V rovnakom čase v roku 2021 bola medziročná miera inflácie na úrovni 5,32 %.



Klesajúca životná úroveň v uplynulých mesiacoch zasiahla spotrebiteľský dopyt a maloobchodné tržby v Rusku a viedla k predĺženému obdobiu deflácie počas leta.



Separátny súbor údajov, ktorý Rosstat zverejnil tiež v stredu, odhalil, že medziročný index cien výrobcov, meradlo toho, koľko dodávatelia účtujú klientom, klesol v auguste na 3,8 % z júlových 6,1 %.



Inflácia v Rusku vzrástla začiatkom tohto roka po tom, ako Moskva vyslala na Ukrajinu svojich vojakov. Rast inflácie prinútil centrálnu banku vo februári zvýšiť úrokové sadzby na 20 % v snahe skrotiť infláciu.



Prísne kontroly kapitálu odvtedy priniesli obdobie predĺženej stability pre rubeľ, ktorý sa od konca júla obchodoval za približne 60 RUB za americký dolár. Centrálna banka minulý piatok znížila úrokové sadzby späť na ich februárovú úroveň 7,5 %.



Vysoká inflácia je už roky hlavným problémom ruských domácností, pretože narúša ich kúpnu silu a znižuje životnú úroveň. Miera chudoby je v Rusku pomerne vysoká a prieskumy ukazujú, že viac ako polovica všetkých domácností nemá žiadne úspory.



Centrálna banka si dala za cieľ ročnú infláciu na úrovni 4 %. Guvernérka Elvira Nabiullina na svojom zasadnutí minulý týždeň (po znížení kľúčového úroku o 50 bázických bodov na 7,5 %) naznačila, že banka by mohla ukončiť cyklus znižovania sadzieb po šiestich doterajších škrtoch v tomto roku.