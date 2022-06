Spotrebiteľské ceny v Rusku stagnovali, rast nezaznamenali už 4 týždne

Moskva 30. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku nezaznamenali za posledný mesiac v medzitýždennom porovnaní žiadny rast, keď po troch týždňoch poklesu po sebe v minulom týždni stagnovali. Pre ruskú centrálnu banku to vytvára priestor na ďalšie zníženie úrokových sadzieb, čo by malo zmierniť tlak na ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje ruského štatistického úradu a ministerstva hospodárstva.



Podľa štatistického úradu Rosstat zaznamenali spotrebiteľské ceny v týždni do 24. júna oproti predchádzajúcemu týždňu nulový rast. Ako ukázali separátne údaje ministerstva hospodárstva, v medziročnom porovnaní sa miera inflácie za týždeň do 24. júna spomalila, zotrvala však nad 16 %. Ceny sa v týždni do 24. júna zvýšili medziročne o 16,22 %, zatiaľ čo v týždni predtým rast dosiahol 16,42 %.



Najprudší medzitýždenný rast cien zaznamenalo Rusko začiatkom marca, keď dosiahol 2,22 %. Dôvodom bolo zavedenie sankcií voči Rusku za útok na Ukrajinu koncom februára a prudký pokles hodnoty rubľa. Následné opatrenia, ktoré podporili kurz meny, k tomu však aj oslabenie spotrebiteľského dopytu, viedli k zmierneniu inflácie a v máji prvýkrát od augusta 2021 zaznamenali spotrebiteľské ceny v Rusku medzitýždenný pokles.



Aj za celý máj sa situácia čiastočne zlepšila. V máji dosiahla medziročná inflácia 17,1 %, zatiaľ čo v apríli sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 17,83 %, čo znamenalo najprudší rast cien za viac než 20 rokov.



Vývoj v posledných týždňoch vytvára priestor pre centrálnu banku, ktorá po prudkom zvýšení koncom februára kľúčovú úrokovú sadzbu postupne znižuje. Naposledy tak urobila začiatkom júna, keď ju znížila o 150 bázických bodov na 9,5 %. Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová zároveň uviedla, že banka plánuje ďalšiu redukciu. Nasledujúce zasadnutie ruskej centrálnej banky je naplánované na 22. júla.