Moskva 16. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku za uplynulý týždeň vzrástli v reakcii na oslabenie rubľa. Ruská mena pritom prekonala hranicu 100 rubľov za dolár a jej pád ešte zvýšil už aj tak vysoký inflačný tlak. Ukázali to v stredu údaje štátneho štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rosstat uviedol, že spotrebiteľské ceny v Rusku sa v týždni do 14. augusta zvýšili o 0,10 % po náraste o 0,01 % v predchádzajúcom týždni.



Podľa separátnych údajov, ktoré v stredu zverejnilo ministerstvo hospodárstva, medziročná miera inflácie v sledovanom období stúpla na 4,66 % zo 4,43 % týždeň predtým.



Po spomalení na jar 2023 v dôsledku vysokého bázického efektu z predchádzajúceho roka, je teraz ročná miera inflácie opäť nad cieľom ruskej centrálnej banky na úrovni 4 % a zrýchľuje sa.



Na sezónne upravenej báze dosiahol medziročný rast bežných cien v Rusku za tri mesiace do konca júla v priemere 7,6 %, uviedla v utorok (15. 8.) ruská centrálna banka.



Ruské domácnosti pravidelne uvádzajú infláciu ako svoj hlavný problém, pričom mnohé z nich po desaťročiach ekonomických kríz a rastúcich cien nemajú žiadne úspory.



Ruská centrálna banka v utorok zároveň zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 350 bázických bodov na 12 %, v nadväznosti na zvýšenie o 100 bázických bodov pred zhruba tromi týždňami, v snahe podporiť oslabený rubeľ a zmierniť tlak na ceny.



Ruské úrady diskutujú tiež o obnovení povinného predaja príjmov z exportu v cudzích menách v rámci podpory domácej meny. Rusko má k dispozícii aj iné nástroje, no žiadna z možností nie je veľmi priaznivá.



Ďalšie údaje Rosstatu odhalili, že náklady v ruskom výrobnom sektore sa v júli opäť zvýšili, a to medzimesačne o 1,4 % po stagnácii v júni. Na ročnej báze vzrástli o 4,1 %.