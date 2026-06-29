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Spotrebiteľské ceny v Španielsku pokračovali v júni v stabilnom raste

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,2 %.

Autor TASR
Madrid 29. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku pokračovali tento mesiac v stabilnom raste, už tretí mesiac po sebe. Predbežné údaje španielskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v júni oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,2 %. To je rovnaké tempo rastu ako v máji aj apríli. Zároveň je to rovnaká inflácia, s akou počítali ekonómovia.

Smerom nahor posunuli infláciu ceny elektrickej energie a plynu. Naopak, ceny motorových palív a mazív pôsobili na vývoj cien opačným smerom.

Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, sa však zmiernila. V júni dosiahla 2,9 % po nahor revidovanej úrovni za máj 3 %.

Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny v Španielsku v júni výrazne zvýšili. Po májovom raste o 0,1 % vzrástli tento mesiac o 0,6 %.
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