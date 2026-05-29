< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské ceny v Španielsku rástli v máji len mierne
Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla v máji 3,2 %.
Autor TASR
Madrid 29. mája (TASR) - Miera inflácie v Španielsku zotrvala v máji na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Výsledok je tak lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí predpokladali zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien a ich návrat na takmer dvojročné maximum. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý zverejnil predbežné údaje španielskeho štatistického úradu INE.
Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla v máji 3,2 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci, ekonómovia pritom počítali s návratom na 3,4 %. Túto úroveň zaznamenala inflácia v Španielsku v marci, pričom to predstavovalo najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v krajine od júna 2024.
K stabilite inflácie prispel fakt, že na jednej strane náklady na dopravu, ako aj na kultúru, šport a rekreáciu spomalili tempo poklesu, na druhej sa však výraznejšie oproti máju 2025 znížili ceny oblečenia a obuvi. Navyše, ceny potravín a nealkoholických nápojov sa v medziročnom porovnaní udržali na stabilnej úrovni.
Mierne sa však zrýchlila jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Tá dosiahla 2,9 % a oproti vývoju v apríli sa tak zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli o 0,1 % po 0,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade bolo tempo rastu cien miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zmiernením inflácie na 0,2 %.
Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla v máji 3,2 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci, ekonómovia pritom počítali s návratom na 3,4 %. Túto úroveň zaznamenala inflácia v Španielsku v marci, pričom to predstavovalo najvýraznejší rast spotrebiteľských cien v krajine od júna 2024.
K stabilite inflácie prispel fakt, že na jednej strane náklady na dopravu, ako aj na kultúru, šport a rekreáciu spomalili tempo poklesu, na druhej sa však výraznejšie oproti máju 2025 znížili ceny oblečenia a obuvi. Navyše, ceny potravín a nealkoholických nápojov sa v medziročnom porovnaní udržali na stabilnej úrovni.
Mierne sa však zrýchlila jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Tá dosiahla 2,9 % a oproti vývoju v apríli sa tak zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli o 0,1 % po 0,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade bolo tempo rastu cien miernejšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zmiernením inflácie na 0,2 %.