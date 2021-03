Spotrebiteľské ceny v Španielsku v marci vzrástli najviac od 2019

Madrid 30. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku v marci ožili a stúpli najstrmšie od apríla 2019. Ukázal to v utorok rýchly odhad štatistického úradu INE.



Index spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v marci medziročne vzrástol o 1,3 % po februárovej stagnácii. Tempo jeho rastu bolo najväčšie od apríla 2019, keď dosiahlo 1,5 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín, si udržala v marci stabilný rast, a to medziročne o 0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v Španielsku v marci o 1 % po februárovom poklese o 0,6 %. Bol to prvý medzimesačný nárast cien tovarov a služieb v Španielsku za tri mesiace.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Španielska v marci medziročne zvýšil o 1,2 % po februárovom poklese o 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne o 0,9 %.



Medzimesačne vzrástol HICP v marci o 1,9 %, čo kontrastuje s jeho znížením vo februári o 0,6 %.