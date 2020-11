Madrid 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku v októbri klesli o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Ale tempo ich poklesu bolo aj tak najväčšie od mája tohto roka, pretože domáci dopyt zostal v čase tzv. koronakrízy utlmený. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu INE.



Podľa najnovších štatistík sa index spotrebiteľských cien v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri znížil medziročne o 0,8 % namiesto o 0,9 % pri rýchlom odhade. To bolo najviac od májového poklesu o 0,9 %.



Spresnené štatistiky odhalili tiež, že v októbri klesli náklady na dopravu o 5,1 % po znížení o 5 % v septembri. Nasledovali ceny bývania a verejných služieb (-3,6 % oproti -1,4 % mesiac predtým), rekreácie a kultúry (-0,7 % po septembrových -1,1 %).



Ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri, naopak, vzrástli o 2,3 % po zvýšení o 2,4 % v septembri. A stúpli aj ceny reštaurácií a hotelov, a to o 0,3 %, čo bolo rovnaké tempo ako v septembri, odevov a obuvi o 1 % (tiež rovnako ako v septembri) a rôznych tovarov a služieb (1,4 % po septembrovom náraste o 1,5 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Španielsku v októbri zvýšili o 0,5 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Španielska v októbri medziročne klesol o 0,9 % a medzimesačne sa zvýšil o 0,3 %.