Spotrebiteľské ceny v Taliansku klesli v septembri viac, ako sa čakalo

Rím 16. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku klesli v septembri viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v piatok konečné údaje štatistického úradu ISTAT.



Index spotrebiteľských cien v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v septembri znížil medziročne o 0,6 % po poklese o 0,5 % v auguste. Rýchly odhad pritom signalizoval, že tempo ich poklesu zostane na úrovni 0,5 %.



Pokles jadrovej inflácie, v ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií a potravín, sa však v septembri spomalil na 0,1 % z 0,3 % v auguste tak, ako to naznačil rýchly odhad.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku v septembri znížili výraznejšie, a to o 0,7 % namiesto o 0,6 % pri rýchlom odhade.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Taliansku v sledovanom období klesol medziročne o 1 %, a nie o pôvodne odhadovaných 0,9 %. Medzimesačne sa zvýšil o 0,9 % namiesto o 1 %.