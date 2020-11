Spotrebiteľské ceny v Taliansku klesli už šiesty mesiac po sebe

Rím 16. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku v októbri 2020 medziročne opäť klesli, už šiesty mesiac po sebe. Ale tempo ich poklesu sa spomalilo a bolo najmenšie od júna. Ukázali to v pondelok spresnené údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT.



Konkrétne sa index spotrebiteľských cien v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri znížil medziročne o 0,3 % po poklese o 0,6 % v septembri. To sa zhoduje s predbežným odhadom.



K spomaleniu deflácie prispelo zmiernenie tempa poklesu cien regulovaných energetických produktov v októbri na 7,2 % z 13,6 % v septembri, zatiaľ čo rast cien nespracovaných potravín sa zrýchlil na 3,5 % z 2,7 %.



Na druhej strane ceny neregulovaných energií klesali v októbri rýchlejšie, a to o 9,4 % po znížení o 8,2 % v septembri.



Ročná miera jadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií a nespracovaných potravín, sa v októbri po spresnení zvýšila o 0,2 % (o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci) namiesto o 0,3 % pri rýchlom odhade. Bez cien energií sa tempo jej rastu zrýchlilo na 0,5 % zo septembrových 0,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku zvýšili v októbri o 0,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci klesli o 0,7 %, dodal ISTAT.



Harmonizované spotrebiteľské ceny, ktoré sa v celej Európskej únii určujú podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Talianska v októbri znížili medziročne o 0,6 % a medzimesačne stúpli o 0,6 %. Výsledky sa zhodujú s predbežnými údajmi.