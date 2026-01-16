< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské ceny v Taliansku mierne zrýchlili tempo rastu
Inflácia sa však naďalej drží hlboko pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB).
Autor TASR
Rím 16. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku zaznamenali v poslednom mesiaci minulého roka mierne zrýchlenie, inflácia sa však naďalej drží hlboko pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Spresnené údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Štatistici oznámili, že medziročná miera inflácie v Taliansku dosiahla v decembri 1,2 % oproti 1,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Potvrdili tak predbežný odhad zo 7. januára. Aj po miernom zrýchlení sa však inflácia v Taliansku naďalej drží výrazne pod inflačným cieľom ECB, ktorý je stanovený na 2 %. Navyše, novembrová inflácia predstavovala najnižšiu úroveň za 13 mesiacov.
Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien je najmä výraznejší rast nákladov na dopravu. Tie sa v decembri zvýšili o 2,6 % po novembrovom raste o 0,9 %. Výrazne sa zrýchlil aj rast cien čerstvých potravín. V novembri vzrástli o 1,1 %, v decembri o 2,3 %. Na druhej strane, ceny regulovaných energií zaznamenali výraznejší pokles. Jadrová inflácia, teda bez započítania čerstvých potravín a nákladov na energie, zotrvala v decembri na novembrovej hodnote 1,7 %.
Za celý rok 2025 zaznamenalo Taliansko mieru inflácie na úrovni 1,5 %. V porovnaní s rokom 2024 sa tak zrýchlila o 0,5 percentuálneho bodu.
