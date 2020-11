Spotrebiteľské ceny v Taliansku pokračovali v novembri v poklese

Rím 30. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku zaznamenali tento mesiac ďalší pokles, už siedmy mesiac po sebe. Dôvodom sú najmä nízke ceny energií. Tempo poklesu sa však mierne spomalilo, čo je dôsledok rastu cien potravín. Uviedol to v pondelok taliansky štatistický úrad.



Spotrebiteľské ceny klesli v novembri medziročne o 0,2 % po 0,3-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Spomalenie tempa poklesu bolo miernejšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s poklesom o 0,4 %.



Aj harmonizované spotrebiteľské ceny v Taliansku v novembri klesli, pričom tempo poklesu sa spomalilo. Pokles predstavoval 0,3 %, zatiaľ čo v októbri sa ceny znížili o 0,6 %. Ekonómovia počítali so spomalením tempa poklesu na 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní zaznamenali spotrebiteľské ceny v Taliansku nečakaný pokles o 0,1 %. V októbri sa zvýšili o 0,2 %, pričom ekonómovia počítali iba so spomalením rastu na 0,1 %.