Spotrebiteľské ceny v Taliansku spomalili v máji tempo rastu

Rím 31. mája (TASR) - Miera inflácie v Taliansku zaznamenala tento mesiac spomalenie. Najviac sa pod to podpísal miernejší rast cien energetických produktov a nákladov na dopravu. Uviedol to v piatok taliansky štatistický úrad Istat, ktorý zverejnil rýchly odhad.



Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v máji medziročne o 0,9 % po 1,1-percentnom raste v apríli. Ekonómovia počítali so spomalením inflácie na 1 %.



Najvýraznejšie sa pod májový vývoj cien v Taliansku podpísali ceny energetických produktov. Tie sa v apríli zvýšili medziročne o 3,7 %, v máji však rast dosiahol 2,4 %. Podobne výrazne spomalili tempo rastu aj náklady na dopravu. Zatiaľ čo v apríli vzrástli o 2,8 %, v máji to bolo o 1,6 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Taliansku zvýšili o 0,1 %. Aj v tomto prípade bol rast slabší, než sa čakalo. Ekonómovia počítali s tým, že rast cien sa spomalí na 0,6 %.