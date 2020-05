Spotrebiteľské ceny v USA v apríli medzimesačne klesli

Burzový maklér počas obchodovania na newyorskej burze v pondelok 16. marca 2020. (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch v apríli podľa očakávania klesli. A to najviac od decembra 2008. Prispel k tomu najmä strmý pád cien benzínu, ktorý však čiastočne vykompenzovalo zdraženie potravín. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo práce.



Konkrétne, index spotrebiteľských cien v USA sa v apríli znížil medzimesačne o 0,8 % po marcovom poklese o 0,4 %. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Ceny energií sa pritom znížili o 10,6 %, z toho ceny benzínu sa prepadli o 20,6 %. Na druhej strane, ceny potravín pre domácnosti vzrástli medzimesačne o 2,6 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú nestále ceny potravín a energií, v apríli klesol o 0,4 % po marcovom znížení o 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že klesne o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA v marci zvýšili len o 0,3 % a jadrová inflácia vzrástla o 1,4 %. Oba výsledky sú výrazne pod cieľovom hranicou 2 %, ktorú sa snaží dosiahnuť Federálny rezervný systém (Fed).