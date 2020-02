Spotrebiteľské ceny v USA v januári medziročne vzrástli o 2,5 %

Washington 13. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch na začiatku roka mierne vzrástli, uviedlo americké ministerstvo práce. Zdraženie potravín a ubytovania viac než vykompenzovalo prudký pokles cien benzínu.



Index spotrebiteľských cien v januári medzimesačne stúpol o 0,1 % po zvýšení o 0,2 % v decembri. Ekonómovia počítali so stagnáciou tempa rastu na 0,2 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, v januári vzrástol o 0,2 % po +0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Vývoj jadrovej inflácie bol v súlade s očakávaniami.



V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny v januári vyskočili o 2,5 % po zvýšení o 2,3 % v decembri. To bol ich najprudší nárast od októbra 2018. Medziročné tempo rastu jadrových cien štvrtý mesiac po sebe zostalo na 2,3 %.



Ceny benzínu v januári medzimesačne padli o 1,6 % po náraste o 3,1 % v decembri. Ceny potravín sa zvýšili o 0,2 % rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Nájmy v primárnej rezidencii stúpli o 0,3 % po +0,2 % v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Ceny zdravotnej starostlivosti vzrástli o 0,2 % po +0,5 % a ceny oblečenia o 0,7 % po +0,1 %. Ceny nových áut v januári stagnovali po zvýšení o 0,1 % a ceny jazdených áut klesli o 1,2 % po -0,4 % v decembri.