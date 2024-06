Spotrebiteľské ceny v USA v máji nečakane stagnovali

Washington 12. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v USA zaznamenali v máji nečakanú stagnáciu, k čomu prispel najmä pokles cien benzínu, ktorý kompenzoval zvýšené náklady na bývanie. Podľa analytikov je však aj napriek tomu inflácia pre americkú centrálnu banku stále príliš vysoká na to, aby začala s redukciou úrokových sadzieb skôr ako v septembri. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spotrebiteľské ceny v USA zaznamenali v máji oproti aprílu nulové tempo rastu po tom, ako v apríli vzrástli o 0,3 %. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo práce. Analytici pritom očakávali iba zmiernenie medzimesačnej inflácie na 0,1 %.



Aj v medziročnom porovnaní boli údaje nižšie než v apríli. Zatiaľ čo v apríli vzrástli spotrebiteľské ceny v USA podľa štatistického úradu o 3,4 %, v máji medziročná miera inflácie dosiahla 3,3 %. Údaje opäť mierne zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali so zotrvaním miery inflácie na aprílovej úrovni. Na porovnanie, rekord dosiahla medziročná inflácia v USA v júni 2022, keď predstavovala 9,1 %.



Spomalenie zaznamenala v máji aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. V medzimesačnom porovnaní dosiahla 0,2 % oproti 0,3-percentnej úrovni v apríli. Analytici očakávali, že rast dosiahne opäť 0,3 %.



V porovnaní s májom minulého roka vzrástli jadrové spotrebiteľské ceny o 3,4 %. Aj v tomto prípade ide o spomalenie tempa rastu, keďže v apríli dosiahla jadrová inflácia v USA medziročne 3,6 %. Je to zároveň najslabšia medziročná jadrová inflácia v USA od apríla 2021. Analytici so spomalením počítali, očakávali však, že jadrová inflácia dosiahne 3,5 %.



Napriek tomu, že rast spotrebiteľských cien sa spomalil v medziročnom aj v medzimesačnom porovnaní, inflácia je stále nad inflačným cieľom americkej centrálnej banky (Fed). Tá ho stanovila na 2 %.



Trhy teraz čakajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách, ktoré centrálna banka zverejní v stredu po skončení dvojdňového zasadnutia. Analytici predpokladajú, že banka úrokové sadzby meniť nebude a k zníženiu pristúpi najskôr na septembrovom zasadnutí. Niektorí sú ešte pesimistickejší a očakávajú, že redukciu úrokových sadzieb nechá až na december, prípadne ju odloží na budúci rok.