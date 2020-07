Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku rástli v júni slabo

Paríž 16. júla (TASR) – Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku spomalili minulý mesiac tempo rastu. Rozsah spomalenia bol miernejší, než sa pôvodne predpokladalo, napriek tomu to bola najslabšia miera inflácie za takmer štyri roky. Ukázali to vo štvrtok zverejnené konečné údaje francúzskeho štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v júni medziročne o 0,2 % po 0,4-percentnom raste v máji. Predbežný odhad pritom poukazoval na spomalenie miery inflácie na 0,1 %. Aj keď bola inflácia revidovaná nahor, bol to najslabší rast spotrebiteľských cien od augusta 2016. Pod spomalenie rastu sa podpísal najmä slabší rast cien potravín a služieb a zrýchlenie poklesu cien priemyselných výrobkov.



Najvýraznejšie klesli ceny energií, až o 9,3 %. Ich pokles sa však v porovnaní s medziročným vývojom v máji spomalil, keď v máji klesli o 11 %.



Výraznejšie však klesli ceny priemyselných produktov. Pokles dosiahol 1 %, zatiaľ čo v máji klesli medziročne o 0,7 %.



Ceny potravín sa zvýšili o 2,6 % po májovom raste o 3,5 % a ceny služieb o 1,1 % po 1,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výrazne vzrástli ceny tabakových výrobkov, až o 13,9 %.



Na medzimesačnej báze sa spotrebiteľské ceny zvýšili v júni o 0,1 %, rovnakým tempom ako v máji. Predbežný odhad pritom poukazoval na pokles v tomto rozsahu.