Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku opäť klesli

Bern 2. decembra (TASR) – Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku pokračovali v poklese, už 10. mesiac po sebe, pričom tempo sa ešte zrýchlilo. Uviedol to v stredu švajčiarsky štatistický úrad.



Spotrebiteľské ceny klesli v novembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,7 %. V októbri pokles dosiahol 0,6 %. Ekonómovia počítali so zmiernením poklesu cien, a to na 0,5 %.



Najvýraznejšie klesli náklady na dopravu, konkrétne o 3,2 %. Znížili sa aj náklady na bývanie a energie, ktoré zaznamenali pokles o 0,7 %, ako aj na zdravotnú starostlivosť, kde pokles dosiahol 0,6 %.



Naopak, zvýšili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov a ceny v hoteloch a reštauráciách. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 0,4 % a v prípade hotelov a reštaurácií sa zvýšili o 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku klesli o 0,2 %. Ekonómovia počítali s miernejším poklesom, očakávali, že spotrebiteľské ceny klesnú o 0,1 %.