Spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku sú údaje najslabšie za štyri roky

Bern 5. mája (TASR) - Po stabilnom raste v minulých rokoch zaznamenali spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku v apríli v medziročnom porovnaní stagnáciu. Na jednej strane ceny potravín a služieb prehĺbili tempo poklesu, na druhej náklady na energie pokračovali v raste. Uviedol to v pondelok švajčiarsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Nulový rast spotrebiteľských cien prekvapil analytikov, ktorí počítali s ďalším rastom, iba miernejším. Očakávali, že ceny sa v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšia o 0,2 % po 0,3-percentnom raste v marci aj vo februári. V prvom mesiaci roka dosiahla medziročná inflácia 0,4 %.



Navyše, je to prvý mesiac od marca 2021, čo spotrebiteľské ceny vo Švajčiarsku nerástli. V danom mesiaci pred štyrmi rokmi klesli o 0,2 %.



Pod aprílový vývoj cien sa podpísalo zrýchlenie poklesu cien výrobkov do domácnosti a služieb, keď po marcovom poklese o 0,2 % klesli o 2,2 %, ako aj cien potravín a nealkoholických nápojov. Tie klesli o 0,8 %, zatiaľ čo v marci pokles dosiahol 0,2 %. Zrýchlil sa aj pokles nákladov na dopravu. Na druhej strane, náklady na energie pokračovali v medziročnom raste o 1,4 % a ceny v hoteloch a reštauráciách o 1,6 %.



Čo sa týka jadrových cien, teda bez započítania potravín a energií, tempo ich rastu sa zmiernilo. Takzvaná jadrová inflácia dosiahla vo Švajčiarsku v apríli 0,6 %, zatiaľ čo v marci sa jadrové spotrebiteľské ceny zvýšili 0,9 %.