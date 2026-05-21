Spotrebiteľské organizácie podali sťažnosť proti Meta, TikTok a Google
Dôvodom je fakt, že nezabránili šíreniu podvodných finančných reklám na svojich platformách, ako to vyžaduje Akt o digitálnych službách.
Autor TASR
Poprad 21. mája (TASR) - Spoločnosti Meta, TikTok a Google podľa spotrebiteľských organizácií nechránia užívateľov pred finančnými podvodmi. V tejto súvislosti vyzývajú Európsku komisiu (EK) a národných koordinátorov digitálnych služieb, ktorým je na Slovensku Rada pre mediálne služby, aby prešetrili opatrenia, ktoré spomínané spoločnosti prijali na zmiernenie rizika finančných podvodov. TASR o tom informovala Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
Uviedla, že od decembra 2025 do marca 2026 nahlásili BEUC (Európska spotrebiteľská organizácia) a spotrebiteľské organizácie v 13 krajinách takmer 900 reklám podozrivých z porušenia právnych predpisov Európskej únie. „Na základe týchto oznámení platformy stiahli len 27 percent z nich, kým 53 percent hlásení zamietli alebo ignorovali. Stovky reklám na finančné podvody sú stále aktívne, každý mesiac oslovia vyše 200 miliónov európskych spotrebiteľov a spôsobujú im finančné straty a iné škody,“ uviedla Čakovská.
Dodala, že vo štvrtok podala BEUC spolu s 29 svojimi členmi z 27 krajín na tieto spoločnosti sťažnosti EK a príslušným vnútroštátnym orgánom. Dôvodom je fakt, že nezabránili šíreniu podvodných finančných reklám na svojich platformách, ako to vyžaduje Akt o digitálnych službách. Podľa neho sú spoločnosti povinné zaviesť účinné mechanizmy na boj proti podvodným reklamám a znížiť riziká pre spotrebiteľov. V opačnom prípade by im Komisia mala uložiť pokuty.
„Náš prieskum však, žiaľ, preukázal alarmujúce rozdiely medzi tým, čo tieto platformy tvrdia, že robia, a skutočnosťou. V skutočnosti Meta, TikTok a Google nielenže aktívne podvodné reklamy neodstraňujú, ale neurobia takmer nič, ani keď sú na tieto podvody upozornené,“ zdôraznila Čakovská. Je podľa nej nevyhnutné, aby tieto spoločnosti niesli zodpovednosť. BEUC tvrdí, že ak nezabránia finančným podvodom, ktoré sa šíria na ich platformách, podvodníci budú naďalej každý deň oslovovať milióny spotrebiteľov. Tým ich vystavia riziku, že v dôsledku podvodu prídu o stovky až tisíce eur.
