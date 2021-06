Washington 25. júna (TASR) - Spotrebiteľské výdavky USA zostali v máji na aprílovej úrovni. Dôvodom boli zrejme problémy s nedostatkom komponentov, ktoré zasiahli výrobcov, čo zase ovplyvnilo nákupy tovarov, ako sú motorové vozidlá. No zároveň obmedzenie ponuky pomohlo zvýšiť infláciu. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva obchodu.



Ministerstvo informovalo, že príjmy domácností sa minulý mesiac znížili a rast indexu cien výdavkov na osobnú spotrebu (Personal consumption expenditures price index, PCE), čo je preferovaný ukazovateľ americkej centrálnej banky Fed, sa zrýchlil.



Výdavky spotrebiteľov sú kľúčovým ukazovateľom vývoja americkej ekonomiky, keďže v USA na ne pripadá až 70 % ekonomickej aktivity.



Podľa najnovších údajov výdavky amerických domácností v máji stagnovali po aprílovom revidovanom náraste o 0,9 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa spotrebiteľské výdavky v USA v máji zvýšia o 0,4 % po pôvodnom aprílovom náraste o 0,5 % pred revíziou.



Takzvaný index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) sa v máji zvýšil medziročne o 3,9 % a medzimesačne o 0,4 %. Tempo rastu jadrového PCE, bez nestálych cien potravín a energií, sa v máji zrýchlilo na 3,4 % z aprílových 3,1 %.



V máji však v USA došlo k ďalšiemu poklesu osobných príjmov, a to o 2 %. No bol to lepší výsledok ako ich prepad o 13,1 % v apríli. Ekonómovia odhadovali, že sa osobné príjmy Američanov v máji znížia o 2,5 %.



Pokračujúci pokles osobných príjmov v máji odrážal predovšetkým zníženie vládnych sociálnych dávok, keďže výplata stimulov síce pokračovala aj minulý mesiac, ale už na nižšej úrovni.