Spotrebiteľské výdavky v USA ožili, ale ich príjmy takmer nerástli

Washington 25. februára (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA v januári ožili a stúpli viac, ako ekonómovia očakávali. Ale aj cenové tlaky ďalej rástli, pričom medziročná inflácia dosiahla najvyššiu úroveň takmer za štyri desaťročia. A zároveň, osobné príjmy domácností sa takmer nezmenili. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva obchodu.



Podľa ministerstva sa spotrebiteľské výdavky, ktoré tvoria viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity USA, minulý mesiac zvýšili o 2,1 % po poklese o 0,8 % v decembri. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpnu menej, o 1,5 %.



Spotrebiteľské výdavky sú podporované masívnymi úsporami a rastom miezd v prostredí napätého trhu práce. To kompenzuje utlmenie vládnych stimulov pre domácnosti.



Ministerstvo obchodu ale v piatok zároveň informovalo, že osobný príjem Američanov sa v januári prakticky nezmenil. Presnejšie, osobný príjem sa v januári zvýšil o menej ako desatinu percenta po tom, čo v decembri vzrástol o 0,4 %. To je na druhej strane lepší výsledok ako pokles osobného príjmu o 0,3 %, s ktorým v januári počítali ekonómovia.



Oživenie výdavkov by mohlo zmierniť očakávané prudké spomalenie hospodárskeho rastu USA v 1. štvrťroku 2022. Ale zároveň, vysoká inflácia, ktorá pohlcuje rast miezd, by mohla brzdiť expanziu ekonomiky.



Inflácia, ktorá sa v januári vyšplhala na 7,5 % zo 7 % v decembri, by po invázii Ruska na Ukrajinu a zavedení sankcií mohla nabrať ešte väčšie tempo, keďže ceny ropy vyleteli nahor.



Piatkové štatistiky odhalili tiež, že tzv. index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je preferovaný ukazovateľ americkej centrálnej banky Fed, sa v januári zvýšil o 0,6 % oproti decembru, keď medzimesačne vzrástol o 0,5 %. Medziročne vyskočil PCE v januári o 6,1 %, čo bol jeho najväčší nárast od roku 1982 a nasledoval po zvýšení o 5,8 % v decembri.



Bez započítania nestálych položiek, ako sú potraviny a energie, vzrástol jadrový index PCE v januári medzimesačne o 0,5 % a medziročne o 5,2 %.



Informáciu zverejnila TASR na základe správ agentúr AP, AFP a Yahoo.