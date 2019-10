Američania v septembri minuli opäť o niečo viac, za autá a lekárov

Washington 31. októbra (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v Spojených štátoch pokračovali v septembri v miernom raste. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu.



Podľa ministerstva sa spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľajú približne dvomi tretinami, zvýšili v septembri o 0,2 %. Pokračovali tak v rovnakom tempe rastu ako v auguste, za ktorý boli revidované smerom nahor. Pôvodne sa za august uvádzal rast na úrovni 0,1 %. Septembrové výdavky podporili najmä zvýšené nákupy automobilov a viac peňazí minuli Američania aj na zdravotnú starostlivosť.



Výdavky spotrebiteľov v súčasnosti podporuje najmä nízka nezamestnanosť, ktorá dosahuje približne 50-ročné minimum. Ekonómovia sa však obávajú, že vplyv firemných investícií, ktoré zaznamenali pokles dva kvartály po sebe, by sa časom mohol presunúť aj na trh práce a zasiahnuť do spotrebiteľských výdavkov.