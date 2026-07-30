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Spotrebiteľské výdavky v USA v júni medzimesačne reálne stúpli o 0,4 %
Zrýchlil sa rast spotrebiteľských výdavkov na rekreačné služby na 0,9 % z úrovne 0,2 % v predošlom mesiaci a posilnil sa aj rast výdavkov na finančné a poisťovacie služby na 0,6 % z 0,4 %.
Autor TASR
Washington 30. júla (TASR) - Osobné výdavky Američanov po úprave o infláciu sa v júni medzimesačne zvýšili o 0,4 %. Posilnili sa tak rovnakým tempom ako v máji. Rast výdavkov na tovary sa v júni zrýchlil na 0,7 % z májovej úrovne 0,6 %. Výdavky na služby sa medzimesačne rovnako ako v predošlom mesiaci posilnili o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K zvýšeniu reálnych výdavkov na tovary prispelo v júni zrýchlenie rastu výdavkov na motorové vozidlá a dielce na 2,2 % z májových 1,9 %. Výdavky na benzín a iné energetické tovary stúpli o 0,7 % po májovom poklese o 3,3 % a výdavky na odevy a obuv sa posilnili o 1,3 % po májovom zvýšení o 0,9 %.
Zrýchlil sa rast spotrebiteľských výdavkov na rekreačné služby na 0,9 % z úrovne 0,2 % v predošlom mesiaci a posilnil sa aj rast výdavkov na finančné a poisťovacie služby na 0,6 % z 0,4 %. Spomalilo sa však tempo rastu výdavkov na stravovacie a ubytovacie služby na 0,3 % z májových 0,9 %. Výdavky na služby spojené s bývaním a dodávkami energií v júni medzimesačne stagnovali po raste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Výdavky na zdravotnícke a dopravné služby stúpli rovnako ako v máji o 0,3 %.
K zvýšeniu reálnych výdavkov na tovary prispelo v júni zrýchlenie rastu výdavkov na motorové vozidlá a dielce na 2,2 % z májových 1,9 %. Výdavky na benzín a iné energetické tovary stúpli o 0,7 % po májovom poklese o 3,3 % a výdavky na odevy a obuv sa posilnili o 1,3 % po májovom zvýšení o 0,9 %.
Zrýchlil sa rast spotrebiteľských výdavkov na rekreačné služby na 0,9 % z úrovne 0,2 % v predošlom mesiaci a posilnil sa aj rast výdavkov na finančné a poisťovacie služby na 0,6 % z 0,4 %. Spomalilo sa však tempo rastu výdavkov na stravovacie a ubytovacie služby na 0,3 % z májových 0,9 %. Výdavky na služby spojené s bývaním a dodávkami energií v júni medzimesačne stagnovali po raste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Výdavky na zdravotnícke a dopravné služby stúpli rovnako ako v máji o 0,3 %.