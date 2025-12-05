< sekcia Ekonomika
Spotrebiteľské výdavky v USA v septembri mierne vzrástli
To naznačuje, že ekonomika stratila dynamiku na konci 3. štvrťroka, keďže slabý trh práce a stúpajúce životné náklady obmedzili dopyt.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA v septembri 2025 vzrástli len mierne. To naznačuje, že ekonomika stratila dynamiku na konci 3. štvrťroka, keďže slabý trh práce a stúpajúce životné náklady obmedzili dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotrebiteľské výdavky, ktoré tvoria viac ako dve tretiny hospodárskej aktivity USA, vzrástli v septembri medzimesačne o 0,3 % po smerom nadol revidovanom zvýšení o 0,5 % v auguste. Uviedol to v piatok Úrad pre ekonomické analýzy ministerstva obchodu.
Ekonómovia takýto výsledok očakávali po pôvodnom náraste výdavkov domácností o 0,6 % v auguste, pred revíziou. Správa bola uverejnené s oneskorením pre rekordne dlhú, až 43-dňovú odstávku vládnych inštitúcií a agentúr, tzv. shutdown.
Spomalenie spotrebiteľských výdavkov nasledovalo po troch mesiacoch solídneho rastu, ktorý ekonómovia pripisujú domácnostiam s vysokými príjmami, keďže ich bohatstvo posilnil rast akciového trhu.
Stagnácia trhu práce ovplyvnila domácnosti so strednými a nižšími príjmami, ktoré zápasia s rozsiahlymi clami prezidenta Donalda Trumpa na dovoz, uviedli ekonómovia.
Ministerstvo informovalo tiež, že aj osobný príjem spotrebiteľov v USA sa v septembri 2025 zvýšil, už štvrtý mesiac po sebe, a to medzimesačne o 0,4 %. To bolo rovnaké tempo rastu ako v auguste a prekonalo očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že osobné príjmy stúpnu v septembri o 0,3 %.
Napriek strate dynamiky v septembri spotrebiteľské výdavky pravdepodobne v 3. štvrťroku podporili celkovú ekonomiku. Federálny rezervný systém v Atlante odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa v 3. štvrťroku (júl až september) zvýšil medziročne o 3,8 %, čo by zodpovedalo tempu jeho rastu v 2. štvrťroku. Ministerstvo práce zverejní svoj oneskorený odhad HDP za 3. štvrťrok 23. decembra.
