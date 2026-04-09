Spotrebiteľské výdavky v USA vo februári reálne stúpli o 0,1 %
Výdavky na tovary sa čiastočne zotavili.
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Osobné výdavky amerických spotrebiteľov po úprave o infláciu sa vo februári medzimesačne zvýšili o 0,1 % po tom, ako v januári stagnovali. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil americký Úrad pre ekonomické analýzy (BEA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výdavky na tovary sa čiastočne zotavili. Vo februári stúpli o 0,2 % po januárovom poklese o 0,7 %. Pomohol tomu rast nákupov motorových vozidiel a náhradných dielcov o 4,3 % po januárovom oslabení o 4,2 %. Výdavky na tovary krátkodobej spotreby sa však zmenšili o 0,2 %, pričom to bol už tretí mesiaca poklesu v rade. Dôvodom bolo zníženie výdavkov na stravovanie sa mimo domova o 0,8 % aj výdavkov na benzín a ďalšie energie o 0,3 %.
Tempo rastu výdavkov na služby sa vo februári v USA spomalilo na úroveň 0,1 % z januárových 0,3 %. Klesol dopyt po zdravotníckych, rekreačných a finančných službách.
Výdavky na tovary sa čiastočne zotavili. Vo februári stúpli o 0,2 % po januárovom poklese o 0,7 %. Pomohol tomu rast nákupov motorových vozidiel a náhradných dielcov o 4,3 % po januárovom oslabení o 4,2 %. Výdavky na tovary krátkodobej spotreby sa však zmenšili o 0,2 %, pričom to bol už tretí mesiaca poklesu v rade. Dôvodom bolo zníženie výdavkov na stravovanie sa mimo domova o 0,8 % aj výdavkov na benzín a ďalšie energie o 0,3 %.
Tempo rastu výdavkov na služby sa vo februári v USA spomalilo na úroveň 0,1 % z januárových 0,3 %. Klesol dopyt po zdravotníckych, rekreačných a finančných službách.