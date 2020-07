Washington 31. júla (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA vzrástli v júni druhý mesiac po sebe. To signalizuje, že spotreba by sa mohla v 3. kvartáli oživiť, aj keď jej zotavenie zrejme bude brzdiť opäť rýchle šírenie ochorenia COVID-19 a koniec rozšírenej podpory v nezamestnanosti.



Spotrebiteľské výdavky v júni stúpli o 5,6 % po rekordnom zvýšení o 8,5 % v máji, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom o 5,5 %.



Spotrebiteľské výdavky sú pozorne sledovaným ukazovateľom, keďže v USA na ne pripadajú viac než dve tretiny ekonomickej aktivity.



Osobné príjmy v júni klesli o 1,1 % po páde o 4,2 % v máji. Ekonómovia počítali so znížením o 0,5 %.