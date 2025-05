Paríž 28. mája (TASR) - Spotrebiteľské výdavky vo Francúzsku sa v apríli vrátili k rastu, prvému za štyri mesiace. Rast nasledoval po poklese o vyše percenta v predchádzajúcom mesiaci, čo predstavovalo najvýraznejší pokles výdavkov domácností od konca roka 2022. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Spotreba domácností vo Francúzsku vzrástla v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. To je prvý rast od decembra minulého roka, v ktorom spotrebiteľské výdavky vzrástli o 0,4 %. Na začiatku roka zaznamenali pokles, vo februári stagnáciu, po ktorej opäť v marci klesli, a to až o 1,1 %. Bol to najvýraznejší pokles výdavkov domácností od decembra 2022.



Napriek návratu k rastu aprílové údaje výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s rastom o 0,8 %.



Za aprílovým vývojom spotrebiteľských výdavkov boli najmä výdavky na potraviny, ktoré sa zvýšili o 2,1 % po marcovom poklese o 0,8 %. Okrem toho sa k rastu vrátili výdavky na tovary dlhodobej spotreby. Naopak, výdavky na energie zrýchlili tempo poklesu.



V medziročnom porovnaní sa výdavky domácností znížili v apríli o 0,1 %. Tempo poklesu sa tak oproti vývoju v marci prudko spomalilo, keď v treťom mesiaci roka spotrebiteľské výdavky klesli medziročne o 1,9 %.